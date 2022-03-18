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Elazığ'da tren tıra çarptı sürücü araçtan atlayarak kurtuldu

Elazığ'da tren tıra çarptı sürücü araçtan atlayarak kurtuldu
18.03.2022 13:08 - Son Güncelleme: 18.03.2022 13:08

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Elazığ’da yük treni hemzemin geçitten geçen tıra çarptı. Sürücü, treni fark etmesinin ardından araçtan atlayarak canını kurtardı. Kaza, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tren geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 ACV 763 plakalı tır sürücüsü, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken trenin geldiğini fark etti. Sürücü, tırın içerisinden atlayarak canını kurtarırken yük treni çarptığı tırı 100 metre sürükledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinden atlayan sürücü, tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

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