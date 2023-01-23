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Elazığ'da husumetli iki işi arasında çıkan silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Elazığ'da husumetli iki işi arasında çıkan silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
23.01.2023 20:02

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Olay, 16.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu belirtilen Ö.Ö. ile M.U. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Ö.Ö. ve M.U. tabancayla birbirlerine ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda, tabancalardan çıkan kurşunlar çevredeki otomobillere isabet etti. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ö.Ö., M.U. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga anı çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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