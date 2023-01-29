Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil önce yayaya ardından direğe çarptı

Karabük'te seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak önce yayaya ardından elektrik direğine çarparak zarar verdi. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi Yıldız Caddesinde meydana geldi. E.K.K., idaresindeki 78 AAD 042 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırım kenarında yürüyen R.Pye sonra da beton elektrik direğine çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile R.P., yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.