Edirne’de otomobil içinde çıkan tartışma kanlı bitti!

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 18:03 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 18:03

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi TOKİ Konutları yolunda meydana gelen olay, bölgede büyük bir şaşkınlık yarattı. İddiaya göre, H.K. yönetimindeki 59 UK 202 plakalı otomobilde seyir halindeyken, yanındaki arkadaşı U.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., belinden çıkardığı bıçakla U.T.'yi boğazından yaraladı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan U.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lalapaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü H.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.