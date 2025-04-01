SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Edirne’de otomobil içinde çıkan tartışma kanlı bitti!
Haberler Yaşam Videoları

Edirne'de otomobil içinde çıkan tartışma kanlı bitti!

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 18:03 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 18:03

Lalapaşa ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Yaralanan U.T. hastaneye kaldırılırken, sürücü H.K. gözaltına alındı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi TOKİ Konutları yolunda meydana gelen olay, bölgede büyük bir şaşkınlık yarattı. İddiaya göre, H.K. yönetimindeki 59 UK 202 plakalı otomobilde seyir halindeyken, yanındaki arkadaşı U.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., belinden çıkardığı bıçakla U.T.'yi boğazından yaraladı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan U.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lalapaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü H.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Gaziantep’te trafik kazası: 1’i ağır 6 yaralı
01.04.2025Salı
Kastamonu'da bayramın son gününde feci kaza: 3 ölü 4 ağır yaralı!
01.04.2025Salı
Aracını park etmek isterken yüksekten düşerek takla attı
01.04.2025Salı
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 80 oldu
01.04.2025Salı
İzmir'de sağanak etkili oldu
01.04.2025Salı
Bunlar da Var
Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 2 kardeş hayatını kaybetti 01:21
Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 2 kardeş hayatını kaybetti
31.03.2025Pazartesi
Kırıkkale’de feci kaza: 2 otomobil çarpıştı! 1 ölü 6 yaralı 02:02
Kırıkkale'de feci kaza: 2 otomobil çarpıştı! 1 ölü 6 yaralı
31.03.2025Pazartesi
Volkan Konak’ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada! 00:07
Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı anlar kamerada!
31.03.2025Pazartesi
İzmir’de korkunç kaza: 1 ölü 5 yaralı 01:56
İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü 5 yaralı
31.03.2025Pazartesi
CANLI YAYIN