Edirne’de feci kaza: Alev alan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 10:45

Kaza, Güney Çevre Yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev aldı ve kısa sürede alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak alevler araçtaki 4 kişiye müdahaleye izin vermeyecek şekilde yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülse de araçtaki 4 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Feci olay çevrede büyük üzüntüye neden oldu.