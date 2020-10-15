Düzce'deki kadın cinayetinin detayları ortaya çıktı! Polisleri fark edince tetiği çekti

Düzce'de kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren ardından da kafasına ateş ederek intihar eden şahıs hayatını kaybetti. Cinayetin detayları da ortaya çıktı. Cinayet günü erkek arkadaşıyla kavga eden Mahide Güneş, 112'yi arayarak yardım istedi. Polis ekiplerinin etrafta dolaştığını fak eden Anıl Şenol ise tetiği çekerek hem sevgilisine hem de kendisine ateş etti.

Düzce'de Bahçeşehir Bölgesi çamlı Evler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bir apartman dairesinde Mahide Güneş Ünal'ı kalbinden vurarak kafasına ateş ederek intihar eden Anıl Şenol kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

2,5 YILDIR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Cinayetin ardından detaylarda ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; katil zanlısı Anıl Şenol'un 10 yıl önce eşinden ayrıldığı ve Bahçeşehir Bölgesi'nde bulunan evde annesi ve kardeşiyle yaşadığı öğrenildi. Anıl Şenol'un ayrıca 2,5 yıldır işsiz olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü için ilaç kullandığı da öğrenildi.

KIZ ARKADAŞIYLA KALMAK İÇİN ANNESİ VE KARDEŞİNİ EVDEN GÖNDERDİ

İstanbul'da yoga eğitmeni olarak çalışan Mahide Güneş Ünal ile uzun süredir ilişkisi bulunan Anıl Şenol, yaklaşık 1 hafta önce kız arkadaşını İstanbul'dan Düzce'ye getirdi. Anıl Şenol, kız arkadaşıyla yalnız kalmak için anne ve kardeşini akrabalarına gönderdi. Komşuları, çiftin 2 gündür yüksek sesli kavga ettiklerini söylediler.

POLİSLERİ FARK EDİNCE TETİĞİ ÇEKTİ

Cinayet günü de erkek arkadaşı Anıl Şenol ile kavga eden Mahide Güneş Ünal'ın 112'yi arayarak yardım istediği öğrenildi. Polis ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek kadının fotoğrafını çevredeki komşulara sorarak Mahide Güneş Ünal'ı bulmaya çalıştı. Polis ekiplerinin evin etrafında dolaştığı fark eden Anıl Şenol, tetiği çekerek hem kadına hem de kendisine ateş etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.