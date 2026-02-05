SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıDüzce TEM'de ölümlü kaza!Düzce TEM'de ölümlü kaza!Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 16:24 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 16:29 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu TEM Otoyolu Düzce geçişinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 20 yaşındaki Muhammed Furkan Bozar hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.Bunlar da Var 01:14Özgür Özel ve CHP heyetine Hatay'da protesto 05.02.2026Perşembe 09:09Galatasaray 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 05.02.2026Perşembe 05:51Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi! Taraftara seslendi: "Selamünaleyküm" 05.02.2026Perşembe 01:19Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye TOGG hediye etti! 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN