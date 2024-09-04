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Diyarbakır'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
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Diyarbakır'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024, 09:34 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024, 09:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Jandarma Komando Alay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in silah kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney'in, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirterek, "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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