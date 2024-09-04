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Müge Anlı Mehmet Yörük'ün mezarı açılacak! Eşi Sebile ve üfürükçünün korkunç planı deşifre oldu
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Müge Anlı Mehmet Yörük'ün mezarı açılacak! Eşi Sebile ve üfürükçünün korkunç planı deşifre oldu

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024, 11:44 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024, 11:45

Müge Anlı'da yeni sezon yine sansasyonel başladı. Vefat eden Mehmet Yörük'ün oğlu, babasının ölümünden annesinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Mustafa isimli kişinin sebep olduğunu öne sürerek programa başvurdu. Yörük'ün şüpheli ölümüyle ilgili ilk itiraf geldi. Yörük'ün eşi Sebile Hanım, Mustafa'nın kendisini fotoğraflarıyla tehdit ettiğini ve eşini içirdiği çorba ile öldürdüğünü itiraf etti. Programın bugünkü( 4 eylül) bölümünde Anlı, Mustafa'nın ifadesinde Sebile ile 6 yıldır aşk yaşadığını söylediğini aktararak, Mehmet Yörük'ün mezarının tekrar açılacağını ve feth-i kabir işleminin yapılacağı ifade etti.

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