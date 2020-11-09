Diyarbakır'da PKK'nın hücre yapılanmasına operasyon! Eylem hazırlığındaki teröristlerin cephaneliği bulundu

Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK tarafından şehir merkezlerinde yapılması planlanan eylemlerde kullanılmak üzere yurt dışından gönderildiği belirlenen mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler yerinde imha edildi.

Bağlar ilçesi Alatosun Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü tarafından, başta şehir merkezleri olmak üzere, yurt içinde yapılması planlanan eylemlerde kullanılmak üzere yurt dışında hazırlanarak kuryeler vasıtasıyla gönderilen mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Suriye'de imal edildiği değerlendirilen 7 adet 120 milimetre çok namlulu roketatar mühimmatı ile 2 adet 90 milimetre çok namlulu roketatar mühimmatı, Rus menşei 3 RPG-7 antitank mühimmatı, 4 sevk fişeği, 8 müsademeli tapa, 3 radyo frekanslı zaman ayarlı el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan role sistemi ele geçirildi. Malzemeler, yapılan incelemenin ardından imha edildi.