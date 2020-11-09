Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu: Koronavirüsten korunmak için kekik, nane, adaçayı ve karabaş otunun nasıl kullanılması gerektiğini anlattı

Koronavirüs salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor. Bir yandan bu konuda doktorlar tavsiyelerini sunarken doğadaki mucize bitkiler de insanları hastalığa karşı korumada etkili. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da kekik, adaçayı, nane, karabaş gibi bitkilerin koronavirüse karşı nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.