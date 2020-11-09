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İstanbul Narkotik'ten son dakika dev operasyon! 400 kilo uyuşturucu ve “sihirli mantar” ele geçirildi

İstanbul Narkotik'ten son dakika dev operasyon! 400 kilo uyuşturucu ve “sihirli mantar” ele geçirildi
09.11.2020 11:52

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ve 6 Kasım tarihleri altında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu ve “sihirli mantar” ele geçirildi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı...


İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-6 Kasım arasında kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Zeytinburnu, Bakırköy, Esenyurt ve Pendik'te 4 adrese baskın düzenledi.

Uyuşturucu imalathanelerinde yapılan aramada 215 kilo 680 gram eroin, 91 kilo 750 gram bonzai yapımında kullanılan bitki parçaları, 2 kilo 486 gram bonzai, 3 kilo 800 gram esrar, 2 kilo 211 gram hint keneviri ile 1250 uyarıcı hap, 6,5 gram kokain, 41 sihirli mantar, 5 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan aparat, 7 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Adreslerde bulanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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