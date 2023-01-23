Diyarbakır'da otomobilin bariyerleri aşarak iki araca çarptığı kazada 1 polis memuru hayatını kaybetti

Aşırı hızlı giden otomobil, bariyerleri aşarak, önce polis memuru Ö.D. yönetimindeki 46 AFF 530 plakalı otomobile, ardından H.A. yönetimindeki 27 AHF 226 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 46 AFF 530 plakalı araçtaki polis memuru Kemal Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aralarında polis memuru Ö.D.'nin de olduğu 2'si ağır 5 kişi, yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yan yoldan hızla gelen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 FPH 196 plakalı otomobil, bariyerleri yıkarak önce polis memurlarının bulunduğu otomobile, ardından hafif ticari araca çarpıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.