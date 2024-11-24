Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü 2 ağır yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Başarı Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise ağır yaralandığını bildirdi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Cenazeler ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.