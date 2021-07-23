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Diyarbakır’da, Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 21 vatandaşı AFAD ve JAK ekiplerince kurtardı

Diyarbakır’da, Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 21 vatandaşı AFAD ve JAK ekiplerince kurtardı
23.07.2021 01:45 - Son Güncelleme: 23.07.2021 01:51
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Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 21 kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri kıyısında piknik yapan iki aile, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı.

Ailelerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi.

21 kişi, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu mahsur kaldıkları kıyıdan botlarla kurtarıldı.
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