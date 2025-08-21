PODCAST CANLI YAYIN

Diyarbakır’da Batman Çayı’nda can pazarı: 24 yaşındaki genç boğuldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde serinlemek için Batman Çayı’na giren 24 yaşındaki O.H., akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

AKINTIYA KAPILIP GÖZDEN KAYBOLDU
Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Tarihi Malabadi Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için Batman Çayı'na giren 24 yaşındaki O.H., kısa süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timi, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI
Kısa süreli aramanın ardından O.H.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

