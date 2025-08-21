Diyarbakır’da Batman Çayı’nda can pazarı: 24 yaşındaki genç boğuldu

AKINTIYA KAPILIP GÖZDEN KAYBOLDU

Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Tarihi Malabadi Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için Batman Çayı'na giren 24 yaşındaki O.H., kısa süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timi, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Kısa süreli aramanın ardından O.H.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.