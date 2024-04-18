Bismil ilçesinde, 16 Nisan'da iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada, M.A. yaralanırken, olayın ardından inceleme başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, S.İ. ile F.İ., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye girişinde bekleyen M.A.'nın kardeşi B.A., şüphelilere bıçakla saldırdı. Saldırı girişimi polis ekiplerince engellenirken, olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİLER İLE BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheliler S.İ. ve F.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilere bıçakla saldıran B.A. da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.