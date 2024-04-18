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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024, 19:26 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024, 19:26

Kocaeli'de feci kaza! Yaşlı adamın TIR'ın altında kaldığı kaza anı kamerada

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tırın altında kalan yaya yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kriko ile tırı kaldırarak, yaya S.S’yi çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.S., hastaneye sevk edildi. Öte yandan, polis ekiplerince tır sürücüsü M.C'nin ifadesine başvuruldu. Tırların şehir içi trafiğine çıkışı yasak olan saatler arasında, seyir halinde olan sürücüye 690 TL para cezası uygulandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışıkta tırın durduğu, yeşil ışıkta hareket haline geçerken yola çıkan yayaya çarptığı görüldü.

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