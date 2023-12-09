Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'den pişkin açıklama: "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, paylaşımları ve hareketleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Polat'ın ceketiyle bir avm de görüntülenen Şule'nin bu sefer de akrabalarını villaya yerleştirdiği tespit edildi. Olay sonrası villaya baskın yapan polis ekipleri Şule'nin eve yerleştirdiği iki akrabası gözaltına alınarak sınır dışı edilmişti. Yaşanan olayların ardından sınır dışı edilen Şule'den pişikin açıklamalar geldi. Şule sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletçe rahatlayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum." ifadelerini kullandı.