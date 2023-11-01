Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftine yönelik gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Operasyonun temelinde, çiftin şirketlerinde yapılan aramalar sonrası elde edilen somut delillerin yer aldığı ortaya çıktı. Kara para aklama suçuyla gündeme gelen çiftin nezarethane istekleri ise büyük ilgi çekti. İşte detaylar...

DİLAN-ENGİN POLAT TUTUKLANDI MI?

İddialara göre nezarethaneye konan Engin Polat'ın uykusuna devam ettiği, eşi Dilan Polat'ın ise sinir hastası olduğunu söyleyerek ilaçlarını istediği ortaya çıktı.

NEZARETHANE İSTEKLERİ ŞOKE ETTİ

Öte yandan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun ise koku rahatsızlığı ve lupus hastası olduğunu belirtip ambulans istediği öğrenildi.

PARANIN İZİNİ BU YÖNTEMLE KAYBETMEYE ÇALIŞTILAR

Gece saatlerinde yapılan operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. MASAK raporuna göre Polat çifti elde ettikleri paraları 5 şirket üzerinden sahte fatura keserek aile üyelerinin hesaplarına yatırdı. Polat çiftinin bu yöntemle paranın izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

SOMUT DELİLLER ELDE EDİLDİ

Operasyon talimatının ise Engin Polat ve Dilan Polat'a ait şirketlerde yapılan incelemelerde elde edilen deliller sonrası verildiği ortaya çıktı. El koyulan dijitallerde ve evraklarda soruşturma için somut delil elde edildiği öğrenildi.

Engin Polat ve Dilan Polat'a suç gelirlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik suçlarının dışında örgüt kurma ve yönetme suçunun da yöneltildiği öğrenildi. Polat çiftinin evinde yapılan aramalarda 80 sayfa tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu doküman ele geçirildi. Firari olan şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 hard disk ve 350 mermi, Ahmet Gün'ün evinde ise 120 bin lira, 36 adet hesap dökümü ve 1 laptop ele geçirildi.

ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ

MASAK tarafından haklarında başlatılan incelemenin ardından tüm mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, sosyal medyadan ortak bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur. Bunlardan dolayı öncelikle Allah huzurunda mahcubiyetimiz, sizler karşısında da düşüncesizliklerimiz ve nezaketsizliklerimiz olmuştur. Bu özeleştiri sonrası kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz" ifadeleri yer aldı.

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. İki kardeşi bulunan Polat, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra teyzelerinin yanında büyüdü. Doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına adım atan Polat, bugüne kadar birçok ünlünün fotoğrafçılığını yaptı. Doğum fotoğrafçılığının ardından 2017 senesinde ablasıyla birlikte İstanbul'da güzellik merkezi açtı. Dilan Polat adıyla açılan güzellik merkezinin Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunmaktadır

ENGİN POLAT KİMDİR?

Engin Polat, 3 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bir medikal şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı.