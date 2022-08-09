Devrilen patpatın sürücüsü dede ve yanındaki 2 torunu yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, tarım aracı olarak bilinen patpatın devrildiği kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinden aldığı odunları getirdiği sırada sağ ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybeden Ömer K. idaresindeki patpat, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kaza sonrası sürücü Ömer K. ve yanında bulunan küçük yaşta torunları Melih K. ile Yunus Emre K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, yol kenarında bulunan patpat vatandaşların yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.