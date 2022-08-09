Haberler Yaşam Videoları İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı

İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı

İzmir'de garip olay: Hastane önünden ambulans çalındı
09.08.2022 16:02 - Son Güncelleme: 09.08.2022 16:04

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:48
Başkan Erdoğan’dan Çaşmaz...
Yaşam 02:45
Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçli...
Yaşam 01:40
Elektrik akımına kapılan...
Yaşam 05:13
Uyarılara uymayarak denize...
Yaşam 01:05
Feci kaza! Fındık işçilerini...
Yaşam 02:48
Zonguldak'ta vahşi cinayet: 1...
Yaşam 02:33
Bursa'da aşırı sürat felaketi...
Yaşam 00:21
Denizde panik anları! Yaklaşan...
Yaşam 02:52
İstanbul'da metruk binada...
Yaşam 04:08
İETT otobüsünün çarptığı...
Yaşam 06:27
Annesi sattı boşandığı eşi...
Yaşam 01:16
Lüks villada dehşet anları...

İzmir'in Bergama ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hastane önünden ambulans çaldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından başlatılan takip sonucu kapatılan yolda yakalandı. Olay bugün Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis önünde park halinde bir ambulansın çalındığı ihbarı üzerine Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ambulansın gittiği yönü belirleyen ekipler, ilçedeki Adnan Menderes Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Kısa süren kovalamaca sonunda ambulans durdurularak içerisindeki şüpheli H.D. yakalandı. Gözaltına alınan H.D.'nin madde bağımlısı olduğu öne sürülürken, şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan H.D. tarafından çalınan ambulansta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA