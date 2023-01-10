Devre mülk sahiplerini ve müşterilerini kurdukları çağrı merkeziyle dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik İstanbul’un birçok noktasında eş zamanlı operasyon yapıldı

Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Başakşehir’de bulunan lüks plazalara yapılan baskınlarda 110 kişi gözaltına alındı. Aralarında son model Ferrari marka bir otomobilin de bulunduğu onlarca lüks otomobile el konulurken, şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla 24 lüks ev aldıkları öne sürüldü. İstanbul’da devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen vatandaşları çeşitli bahanelerle paralarını alarak dolandıran çeteye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 110 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin kurdukları emlak şirketi ile çok sayıda kişiye devre mülk sattığı, sattıkları devre mülkleri de yabancı ülke vatandaşlarına oturum izni için satma vaadiyle tekrar mağdurlardan "reklam, tapu, vergi ve diğer giderler" adı altında para aldıkları iddia edildi.