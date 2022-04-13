RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Denizli'de sandalyeden yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli'de sandalyeden yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli'de sandalyeden yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
13.04.2022 15:45 - Son Güncelleme: 13.04.2022 15:45

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:40
Tartıştığı 2 arkadaşına böyle...
Yaşam 00:45
Zehir tacirleri uyuşturucuyu...
Yaşam 01:40
Gölcük Tabiat Parkı beyaz...
Yaşam 05:22
İETT şoföründen yaşlı yolcuya...
Yaşam 01:21
Motosikletin tankerle kafa...
Yaşam 02:17
Motosikletle seyir halindeki 2...
Yaşam 01:41
Ümit Özdağ’dan İmamoğlu’na...
Yaşam 01:01
Kırıkkale’de korkunç kaza!...
Yaşam 01:15
Gaziantep'teki uyuşturucu...
Yaşam 05:57
Kadın motor sürücüsüne...
Yaşam 03:17
Adana'da helikopter destekli...
Yaşam 02:09
Galata Kulesi’nin bu yıl...

Denizli’de bahçede dolaştığı sırada fenalık geçirmesi sonucu sandalyeye oturan yaşlı adam, yüzüstü düşerek hayatını kaybetti. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bahçede dolaşan Emin Çan (75), fenalaşması sonucu sandalyeye otururdu. Burada bir anda yüzüstü yere düşen Çan’ı gören aile yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sırasında yaşlı adamın yakınları fenalık geçirdi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA