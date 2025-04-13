Denizli’de miras kavgası cinayetle sonuçlandı: 2 ölü

Giriş Tarihi: 13.04.2025 19:34:00

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, miras paylaşımı nedeniyle iki kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şerif Ali Acar isimli ağabey, tartışma sırasında öfkesine yenik düşerek evine gidip tüfeğini aldı.

Bu sırada kardeşi Süreyya Acar ve eşi Zennur Acar, 20 KS 492 plakalı araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak tüfeğini alan Şerif Ali Acar, tekrar olay yerine gelerek kardeşi ve yengesine ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Süreyya ve Zennur Acar'ın iki çocukları olduğu öğrenildi.

Tüfek seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya ve Zennur Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayetin ardından kaçan Şerif Ali Acar için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.