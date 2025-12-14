PODCAST CANLI YAYIN
Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Denizli'nin Çardak ilçesinde filtre sistemleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde filtre sistemleri üretilen bir fabrikanın depo kısmında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın büyük bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen simsiyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görünürken, itfaiye ekipleri yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Bunlar da Var

Ankara’da muhtarın araçları kundaklandı: O anlar kamerada
Ankara’da muhtarın araçları kundaklandı: O anlar kamerada
Güllü cinayetinde yeni gelişme: Cinayet itirafı geldi!
Güllü cinayetinde yeni gelişme: Cinayet itirafı geldi!
Cinayet itirafı sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan adliyeye getirildi!
Cinayet itirafı sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan adliyeye getirildi!
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: “Sultan cinayeti itiraf etti”
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: “Sultan cinayeti itiraf etti”

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle