Bakan Yerlikaya duyurdu! O taksiciye işlem yapıldı

Ankara’da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklar facianın eşiğinden döndü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kural tanımayan iki taksi sürücüsü hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Altındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralı
Bursa’da araç magandaları: Park halindeki otomobilleri hedef aldılar
Son dakika: 7 çocuk annesine sokak ortasında infaz!
Adıyaman’da inşaatta feci ölüm: Duvarla makine arasında can verdi!
