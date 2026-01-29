SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıKimyasal kaplama fabrikasında korkutan yangın!Kimyasal kaplama fabrikasında korkutan yangın!Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 03:33 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 03:36 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan kimyasal kaplama fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Bunlar da Var 01:41Altındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralı 27.01.2026Salı 00:16Bursa’da araç magandaları: Park halindeki otomobilleri hedef aldılar 27.01.2026Salı 00:27Son dakika: 7 çocuk annesine sokak ortasında infaz! 27.01.2026Salı 00:52Adıyaman’da inşaatta feci ölüm: Duvarla makine arasında can verdi! 27.01.2026SalıCANLI YAYIN