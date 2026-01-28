PODCAST CANLI YAYIN
Yüksekova'da tilki ayakta dondu! | VİDEO

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek arayışındaki bir tilki, kar kütlesi üzerinde ayakta donmuş vaziyette bulundu.

