Yüksekova'da tilki ayakta dondu! | VİDEO
Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 09:10
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek arayışındaki bir tilki, kar kütlesi üzerinde ayakta donmuş vaziyette bulundu.