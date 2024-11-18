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Dağdan düşen kaya parçaları çobanın hayatını kaybetmesine neden oldu
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Dağdan düşen kaya parçaları çobanın hayatını kaybetmesine neden oldu

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 23:45 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 23:45

Van’ın Çatak ilçesinde dağdan yuvarlanan kaya parçalarının altına kalan iki çobandan biri hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Alacayer Mahallesi kırsalında meydana geldi. Davut İnçamur ve Yakup İnçamur kendilerine ait hayvanları Bekirağa yaylası mevkinde otlatmaya çıkardı. Çobanlar dinlenmek ve yağan yağmurdan korunmak için durdukları sırada dağdan kopup yuvarlanan kaya parçalarının altında kaldılar. 2 Kız çocuk babası Davut İnçamur (32) olay yerinde hayatını kaybederken 4 erkek bir kız çocuk babası Yakup inçamur (45) yaralandı. Yakup İnçamur olayı yakınlarına bildirdi. Yakınları yetkilileri arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine İlçe jandarma ekipleri, AFAD, UMKE, 112 sağlık görevlileri Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekibi ve vatandaşlar giderek arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çobanların bulunduğu alana yol olmadığı için ulaşım güçlükle sağlandı. Havanın kararması ve yağışın devam etmesi nedeniyle çobanlar olay yerinden yola 4 saat sonra indirildi. Yaralı çoban ambulans ile Çatak Devlet Hastanesine götürülürken, ölen çobanın cansız bedeni de hastane morguna götürüldü.

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