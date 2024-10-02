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Çorum'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 3 yaralı
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Çorum'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 15:37 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 15:38

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Alaca-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhsan Karandı idaresindeki 06 DFJ 617 plakalı kamyon ile Alaca ilçesi istikametinden Sungurlu ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerine devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan Ömer Karaca ve Sezai Aydın yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Alaca ve Sungurlu itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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