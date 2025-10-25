Çorum’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı

Kaza, Kale Mahallesi Zafer 6. Sokak ile 1. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A. idaresindeki 34 RGS 38 plakalı Iveco marka kamyonet ile Akın Y. yönetimindeki 34 FFK 793 plakalı Toyota marka otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Yunus K., Ayşegül Y. ve Aysima İ.Y. yaralandı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.