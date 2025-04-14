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Çorum’da iş kazası: Yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti
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Çorum’da iş kazası: Yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 14.04.2025 17:56:17

Alaca ilçesi Akça köyünde yem karma makinesini temizlemek isterken dengesini kaybeden Ali Çetik, çalışır durumdaki makinenin içine düşerek yaşamını yitirdi.

Çorum'un Alaca ilçesi Akça köyünde meydana gelen iş kazasında, 43 yaşındaki Ali Çetik, traktöre bağlı şekilde çalışan yem karma makinesini temizlemek istediği sırada dengesini kaybederek makinenin içine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ali Çetik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Çetik'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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