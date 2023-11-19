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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023, 11:39 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023, 11:45

Çöplükte dehşet: Kaybolan işçinin cenazesi tonlarca çöpün altında bulundu

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu üzerinde bulunan Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde Z.M.'nin (45) kaybolduğu ihbarı yapıldı. Çöp toplama aracının boşalttığı çöplerin altında kaldığı iddia edilen Z.M.'yi aramak için jandarma, AFAD, Turkuaz Arama Kurtarma Derneği ve ANDA ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çöplerin boşaltıldığı alanda Z.M.'yi arama çalışması başlattı. Yoğun yağış nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, bugün erken saatlerde gönüllülerin de katılımıyla yeniden arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Z.M.'nin cansız bedeni, çöpler arasından çıkartıldı. Talihsiz işçinin cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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