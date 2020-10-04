Çocuklarını acımasızca dövdü, sosyal medyada canlı yayınladı! Mersin'de cani baba dehşeti

Mersin'de Halil Y. isimli cani baba, 4 çocuğunu tekme tokat dövdü. Yaşları küçük olan çocuklarına şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan cani baba, kısa sürede yapılan ihbarların ardından gözaltına alındı. İşte kan donduran görüntüler...

Mersin'in Toroslar ilçesinden gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. Halil Y. ismindeki adam, yaşları 16, 13, 9 ve 7 olan 4 çocuğunu İnstagram canlı yayınında öldüresiye dövdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından hemen sonra, ihbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İşte kan donduran o görüntüler ve son dakika haberinin ayrıntıları…

ÇOCUKLARINI CANLI YAYINDA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ!

Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı.

İşte cani babanın çocuklarını dövdüğü korkunç görüntüler;

İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y., evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri, F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.'yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.

Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.