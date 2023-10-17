Çocuğunu ayıdan böyle kurtardı...Kafeye giren yavru ayı paniğe neden oldu

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış, şiddetini arttırdı. Etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil yolu ile şehir merkezindeki ara sokaklar su altında kaldı. Sağanak sonrası çok sayıda işyeri ve evleri su basarken vatandaşlar kendi imkanları ile suları tahliye etmeye çalışıyor.

Vatandaşlar yağışın akşam saatlerinden itibaren hızlandığını, iş yerinde su baskını olduğunu söyledi. Can kaybının ve yaralanmanın olmadığını ifade eden vatandaşlar, yağışın erken saatlerde etkili olmasının hasarın önüne geçtiğini, kendi imkanları ile suları tahliye ettiklerini, bazı iş yerlerinde hasarın fazla olduğunu belirtti.Öte yandan ekiplerin ilçedeki çalışmaları sürüyor.