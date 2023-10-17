Benekli Ayhan'a feci saldırı! Dayak yediği anlar infial yarattı! Benekli Ayhan öldü mü? Saldırı anı izle

Sosyal medyada "Benekli Ayhan" olarak tanınan popüler fenomen Ayhan Koç, Isparta'da gerçekleşen bir saldırı sonucu ciddi yaralar aldı. Saldırının nedeni hala netlik kazanmazken, olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla gündem oldu.

Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta'da darp edildi. Olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

BENEKLİ AYHAN VE KARŞI GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç'un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DAKİKALARCA DARP ETTİLER

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç'u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BENEKLİ AYHAN BAYILDI

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi. Görüntülerde iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

BENEKLİ AYHAN KİMDİR?

Benekli Ayhan sosyal medya fenomenidir. Ankaragücü taraftarı olarak biliniyor. Ayhan Koç'un yaklaşık 500 bin takipçisi bulunuyor. Sivaslı olan Ayhan Koç Ankara'da yaşıyor.

Benekli Ayhan evli ve 3 çocuk babasıdır. Ankara'da yaşadığı bilinen Benekli Ayhan'ın Youtube kanalının ismi "AYHAN KOÇ BENEKLİ AYHAN" 'dır. Aynı şekilde İnstagram hesabının adı ise "@benekli.ayhan" 'dır.

Fotoğrafta: Benekli Ayhan lakaplı Ayhan Koç



BENEKLİ AYHAN GERÇEK ADI NEDİR?



Benekli Ayhan'ın gerçek adı Ayhan Koçtur. Benekli lakabının nereden geldiğini anlatan Ayhan Koç; ''Ankaragücülü kardeşlerim var. Taraftarlar bize benekli sırtlanı yakıştırmış. Süper Lig'e çıkacağımız zaman röportaj yapılıyor, kimse konuşmuyor. Ben de hayvan gibi, sırtlan gibi röportaja girdiğim için bu lakap takılı kaldı.'' dedi.