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Çine'deki yangın Yatağan'ı alarma geçirdi!

Çine'deki yangın Yatağan'ı alarma geçirdi!
01.08.2020 21:55

Çine'nin Akçaova Mahallesi, Gökbel Dağı’nda öğle sıralarında başlayan orman yangınının rüzgarında etkisiyle Yatağan’a ilerlediği bildirildi. İlçede alarm verildi. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz yangın bölgesine gitti. SABAH'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...


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