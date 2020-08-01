Sosyal medya hesabı üzerinden 7-8 yaşlarında olduğu değerlendirilen küçük çocuğa zorla sigara içiren ve öksürmesi ardından kahkaha atan genç büyük tepki aldı. SABAH'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberi...
Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Küçücük çocuğa zorla sigara içirdi
01.08.2020 18:05
- Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Küçücük çocuğa zorla sigara içirdi
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