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Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Küçücük çocuğa zorla sigara içirdi

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Küçücük çocuğa zorla sigara içirdi
01.08.2020 18:05

Sosyal medya hesabı üzerinden 7-8 yaşlarında olduğu değerlendirilen küçük çocuğa zorla sigara içiren ve öksürmesi ardından kahkaha atan genç büyük tepki aldı. SABAH'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberi...


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