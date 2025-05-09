Çiğli’de eski eşi ve baldızını öldüren zanlı yakalandı

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Haziran 2019'da Çiğli ilçesinde meydana gelen çifte cinayetin faili Göksel Sağlam'ın (53) peşine düştü. Eski eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ'ı (39) iki çocuğunun gözleri önünde öldürdüğü belirlenen Sağlam'ın, iki ayrı müebbet hapis ve 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Uzun süren çalışmaların ardından Karşıyaka'da saklandığı yer tespit edilen zanlı, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sağlam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 2019 yılında boşandığı eşinin evine giden Göksel Sağlam'ın, iki çocuğunun gözü önünde eski eşi ve baldızını silahla vurması sonucu yaşanmıştı. Cinayet sonrası kayıplara karışan zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.