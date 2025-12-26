Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor

Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından cezaevlerinde tahliyeler başlamıştı. Ankara'daki Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler devam ederken, mahkum yakınları da cezaevi önünde sevdiklerine kavuşmayı bekliyor.



Tahliye kararından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Furkan Ünlü, "Yasada emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun, içerdeki arkadaşlarımın da tez zamanda tahliyeleri nasip olsun" dedi.



Yusuf Durmuş ise cezaevinden çıkacak olan dayısını beklediğini belirterek, "Yasada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, kalanlara Allah sabır versin. Bu kadar sürpriz oldu bizim için, Allah bir daha düşürmesin" diye konuştu.