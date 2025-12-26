PODCAST CANLI YAYIN
Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor

Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün devam ediyor

11’inci Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesiyle Sincan Ceza İnfaz Kurumu’nda dün başlalayan tahliyelere bugün de devam edildi.

Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından cezaevlerinde tahliyeler başlamıştı. Ankara'daki Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler devam ederken, mahkum yakınları da cezaevi önünde sevdiklerine kavuşmayı bekliyor.


Tahliye kararından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Furkan Ünlü, "Yasada emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun, içerdeki arkadaşlarımın da tez zamanda tahliyeleri nasip olsun" dedi.


Yusuf Durmuş ise cezaevinden çıkacak olan dayısını beklediğini belirterek, "Yasada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, kalanlara Allah sabır versin. Bu kadar sürpriz oldu bizim için, Allah bir daha düşürmesin" diye konuştu.

Bunlar da Var

Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu
Malatya'da feci olay: Milyonluk taylar karayolunda telef oldu
Van Erciş'te korkutan apartman yangını!
Van Erciş'te korkutan apartman yangını!
Batman-Kozluk karayolunda zincirleme kaza: 2’si ağır 14 yaralı
Batman-Kozluk karayolunda zincirleme kaza: 2’si ağır 14 yaralı
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Tokat’ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle