Ceyhan’da eski eş dehşeti: Sokak ortasında tabancayla vurdu! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 21.05.2025 01:39:33 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 01:41:41

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla ayağından vuran kadın, çevrede paniğe neden oldu. Yaşanan anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Ceyhan'a bağlı İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık dört ay önce boşanan bir çocuk annesi kadın ile eski eşi E.N. sokakta karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü.

Yanında taşıdığı tabancayı çıkartan kadın, eski eşine doğrulttuğu silahın tetiğine bastı. Tek kurşun, E.N.'nin ayağına isabet etti. Yaralı adam, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.N.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan polis ekipleri, saldırgan kadını suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.