PODCAST CANLI YAYIN
Ceyhan’da eski eş dehşeti: Sokak ortasında tabancayla vurdu! O anlar kamerada
Haberler Yaşam Videoları

Ceyhan’da eski eş dehşeti: Sokak ortasında tabancayla vurdu! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 21.05.2025 01:39:33 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 01:41:41

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla ayağından vurdu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla ayağından vuran kadın, çevrede paniğe neden oldu. Yaşanan anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Ceyhan'a bağlı İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık dört ay önce boşanan bir çocuk annesi kadın ile eski eşi E.N. sokakta karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü.

Yanında taşıdığı tabancayı çıkartan kadın, eski eşine doğrulttuğu silahın tetiğine bastı. Tek kurşun, E.N.'nin ayağına isabet etti. Yaralı adam, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.N.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan polis ekipleri, saldırgan kadını suç aleti tabancayla birlikte gözaltına aldı. Olay yeri güvenlik şeridiyle kapatılırken, olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Tekirdağ’da araç yayaya çarptı: 1 yaralı! O anlar kamerada
20.05.2025Salı
Ordu’da acı olay: 1 öğrenci hayatını kaybetti!
20.05.2025Salı
Edirne’de motosiklet kazası: 1 yaralı
20.05.2025Salı
İnegöl’de feci kaza: 7 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı
20.05.2025Salı
Düzce’de motosiklet kazası: Babaanne ve torunu yaralandı
20.05.2025Salı
Bunlar da Var
Gaziosmanpaşa’da maskeli dehşet: Çocuk parkında silahlı saldırı! 1 ölü 6 yaralı 02:06
Parkta kanlı pusu: 1 ölü 6 yaralı
19.05.2025Pazartesi
Fethiye’de dehşet: Benzinlikte kadına feci dayak kamerada! 01:52
Fethiye'de benzinlikte kadına şiddet kamerada!
19.05.2025Pazartesi
Polis Müge Anlı stüdyosunda! Eş zamanlı operasyonla gözaltı anları kamerada! 05:48
Mehmet Çetin olayında polis stüdyoda: 5 gözaltı!
20.05.2025Salı
Malatya’da akraba kavgası can aldı: Silahlar ve bıçaklar konuştu! 1 ölü 2 yaralı 02:49
Malatya'da akraba kavgası can aldı: Silahlar ve bıçaklar konuştu! 1 ölü 2 yaralı
19.05.2025Pazartesi
CANLI YAYIN