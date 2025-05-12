Çekmeköy’de inşaat alanında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy’de meydana gelen göçükte, işçi Cafer Tülek itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak göçük altında kalan Yasin Tülek hayatını kaybetti. Çekmeköy Kaymakamlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 13.30 sıralarında Çekmeköy İlçesi Reşadiye Mahallesi Esençile Sokak'ta bulunan inşaat şantiyesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana gelmiştir. Toprak kayması sonucu alanda çalışan 2 işçi toprak altında kalmış, bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Cafer Tülek isimli işçi bilinci açık şekilde toprak altından çıkartılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştır. Toprak altında kalan diğer işçi için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. " denildi.