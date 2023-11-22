PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 11:02 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 11:35

Çankaya'da korku dolu anlar kamerada! Restorana silahlı saldırı anı! Tabancaları bir bir ateşlediler!

Ankara’da bir restoranda uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan iki kişiden birinin "Ayhan Bora Kaplan" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan çete üyesi olduğu iddia edildi. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Kasım sabahı saat 05.00 sıralarında Çankaya ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restorana giren bir grup, masada oturan diğer gruba tabancalarla ateş etti. Olayın ardından saldırgan grup uzaklaşırken, bir şahıs geri dönüp tekrar ateş etti ve kaçtı. Restoranda bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Restoranda yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralılardan birinin suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan S.S. olduğu ileri sürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Otobüste kadın kavgası: ''Göğsümü patlatıyo ya'' (VİDEO HABER)
22.11.2023Çarşamba
İzmir’de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve baskın: 1 tutuklama
21.11.2023Salı
Ankara Çubuk’ta nesli tehlike altındaki vaşak ölü bulundu
21.11.2023Salı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu’nda servis minibüsü alev alev yandı!
21.11.2023Salı
Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü!
21.11.2023Salı
Bunlar da Var
Kocaeli Derince’de dehşet verici anlar kamerada! Lisede darp görüntüleri sızdı! Kız öğrenciye acımasızca darp anı kamerada! 00:19
Sınıfta kız öğrenciye şiddet kamerada! Acımasızca darp etti!
22.11.2023Çarşamba
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 22 Kasım 2023 Müge Anlı canli izle bugünkü program Youtube tek parça izle | Video haber 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (22 Kasım.2023)
22.11.2023Çarşamba
Otobüste kadın kavgası: ’’Göğsümü patlatıyo ya’’ VİDEO HABER 00:43
Otobüste kadın kavgası: ''Göğsümü patlatıyo ya''
22.11.2023Çarşamba
Kocaeli Körfez Son Dakika: Katık King’de cinayet! Ajda Yatar boşandığı eşi Vahyettin Polat tarafından restoranda yemek yerken öldürüldü! 02:29
Kocaeli Körfez'de feci cinayet! Boşandığı eşi restoranda yemek yerken öldürdü!
22.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA