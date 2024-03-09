Canavar anne Eylem Tok ve oğlu şu an nerede? İşte tüm detaylar...

İstanbul Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, lüks cipiyle motorlu gruba çarptı. Murat Acı'yı öldürüp 4 kişiyi yaraladı. Olay sonrası alelacele Mısır'dan ABD'ye kaçan ve kırmızı bülten kararı çıkartılan canavar anne Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Olay gündemde yerini korumaya devam ederken yeni detaylar ortaya çıktı. Kazayı yapan 16 yaşındaki T.C.'nin yanında bulunan 9 arkadaşının ifadeleri alındı. İfadeleri alınan Timur Cihantimur'un arkadaşları o gece yaşananları anlattı. Timur Cihantimur'un aracında yer alan bir arkadaşı verdiği ifadesinde, "Timur Cihantimur, virajı hızla döndüğünde ATV'lere çarptı. Kaza yapan 'Timur hayatım bitti' dedi bize. Sonra annesi ve şoförünü aradı. Annesi gelip bizi aldı. O sırada bir arakdaşımızda yaralının telefonu kalmıştı güvenliğe bıraktık" dediği öne sürüldü.