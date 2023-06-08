Haberler Yaşam Videoları Çanakkale şehidini son yolculuğuna uğurladı

Çanakkale şehidini son yolculuğuna uğurladı

Çanakkale şehidini son yolculuğuna uğurladı
08.06.2023 20:14 - Son Güncelleme: 08.06.2023 20:17

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:23
Saplantılı aşığın sprey...
Yaşam 01:24
Çaldığı iki araç ile kaza...
Yaşam 00:19
Fren yerine gaza bastı...
Yaşam 04:06
THY personelini taşıyan servis...
Yaşam 03:01
Kamyonet yan yattı, camlar...
Yaşam 05:31
Almanya’dan Edirne’ye...
Yaşam 05:12
3 bin yıllık Zerzevan...
Yaşam 00:28
Bakımsız İETT otobüsünde...
Yaşam 00:56
Adana'da, anız yangınında...
Yaşam 00:32
İETT aracı zincirleme kazaya...
Yaşam 00:50
22 ilde 68 suçtan aranan şahıs...
Yaşam 01:07
Beşiktaş'ta bıçaklı kavga...

Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde defnedildi. Şehidin cenazesi camiye getirilirken annesi Gülten Ceylan'ın "Oğlum, 'Ben de şehit olsam iyi olur' demişti. 'Deme böyle oğlum' dediğimde, 'Keşke şehit olsam anne. Sen de ağlama arkamdan' diye karşılık vermişti. Ağlamayacağım" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Törende şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan, eşi Narin Ceylan, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA