SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024, 09:42 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024, 09:42

Çanakkale Boğazı'nda gemi kurtarma operasyonu! Trafiğe kapatıldı!

Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yapan gemi, kurtarma operasyonu ile demir sahasına götürüldü. Boğaza kuzey yönden giriş yapan 225 metre boyundaki Liberya bayraklı "Gloria G" isimli gemi, boğaz geçişi sırasında Akbaş mevkisinde makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'na kuzey yönden giriş yapan 225 metre boyundaki Liberya bayraklı "Gloria G" isimli gemi, boğaz geçişi sırasında Akbaş mevkisinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-13", "Kurtarma-14" ve "Kurtarma 16" römorkörleri sevk edildi.


Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirildi, boğaz kuzey yönden trafiğe kapatıldı.


66 bin ton mısır yüklü gemi, KEGM ekiplerinin yaptığı kurtarma operasyonu sonrası römorkörler tarafından yedeklenip Şevketiye Demir Sahası'na götürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Tekirdağ Çorlu Trafik Kazası Haberi: 3 ölü, 4 yaralı!
01.06.2024Cumartesi
Zehir tacirlerine 'Narkoçelik' darbesi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
01.06.2024Cumartesi
İZLE I Burdur’da iş yeri alevlere teslim oldu: Çok sayıda ekip bölgede
01.06.2024Cumartesi
İZLE I Manisa'da PKK terör örgütüne operasyon: 3 kişi paketlendi
31.05.2024Cuma
İZLE I Kuyumcudan hırsızlık yapan kadın yakalandı: 44 suç kaydı olduğu öğrenildi
31.05.2024Cuma
Bunlar da Var
Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 3-1’le geçti 00:09
Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 3-1'le geçti
31.05.2024Cuma
Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Bizi korkutup tecavüz ediyordu 23:23
Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu!
31.05.2024Cuma
Sakarya’da iki kadını hayattan koparan feci kaza kamerada 02:15
İki kadını hayattan koparan feci kaza kamerada
31.05.2024Cuma
İZLE | FETÖ artığı Enes Kanter’den ’himmet’ itirafı 01:59
FETÖ artığı Enes Kanter'den 'himmet' itirafı
31.05.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA