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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023, 14:57 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023, 15:06

Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar ışıklı kavşağında yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar ışıklı kavşağında otobüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşanırken, yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Çerkezköy-Çorlu Kızılpınar ışıklı kavşakta öğlen saatlerinde meydana geldi. Kızılpınar’dan çıkıp Organize Sanayi Bölgesi istikametine dönmeye çalışan Talip D. idaresindeki 34 GBS 100 plakalı tır ile Çerkezköy otogarından aldığı yolcularla Çorlu istikametine seyir halindeki Kale Seyahat firmasına ait Oğuz A. idaresindeki 59 KS 445 plakalı yolcu otobüsü kavşakta çarpıştı. Otobüs şoförü araçta sıkıştı Kazada otobüs sürücüsü Oğuz A. araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüs şoförü Oğuz A. ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden kurtarılırken, yaralı Oğuz A, tır sürücüsü Talip D. ve muavin Fatih M. ise olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri ve trafik polisleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik polisleri ise tek şeritten yolun akışını sağladı. Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, yaralı üç kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

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