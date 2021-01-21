Büyükçekmece'de panik yaratan yangın

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir gecekonduda, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında evde bulunan 68 yaşındaki Armen Donukok isimli kadın hafif şekilde yaralandı.

Büyükçekmece'deki bir gecekonduda çıkan yangında evde mahsur kalan 68 yaşındaki Armen Donukok hafif şekilde yaralandı. Kamiloba'daki Süleymanşah Caddesinde bulunan gecekonduda öğle saatlerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Armen Donukok mahsur kaldı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalan kadını kurtardı. Hafif şekilde yaralanan Donukok ambulansla hastaneye kaldırıldı. Armen Donukok'un sırtında hafif derecede yanık bulunduğu durumunun iyi olduğu açıklandı.