Bursa'da yoğun yağışla gelen kaza: 4 yaralı

Başkan Erdoğan Rize’de Tenzile Erdoğan Termal Tesisleri’ni ziyaret etti

Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında İznik istikametine ilerleyen otomobil yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan Yunus Ş. (29) idaresindeki 07 DG 538 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje uçtu.